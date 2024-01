ÖVP Kärnten startet mit vielen Neuigkeiten in 2024

Schon lange hatte man in der ÖVP nach einer neuen Zentrale gesucht, nun ist man fündig geworden: in der Herrengasse in Klagenfurt. „Wir rücken damit näher ins Zentrum, zum Landtag und vor allem näher zu der Bevölkerung“, erklärt Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig den Umzug in das 500 Jahre alte Atrium (Herrengasse 8). Mit „Kaffeehaus-Charakter“ wolle man die Tür für alle, und nicht nur für Funktionäre öffnen.