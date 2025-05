Das Gotteshaus mitten im Herzen der Draustadt

Mitten in der Villacher Innenstadt erhebt sich das dreischiffige Gotteshaus mit seinem 64 Meter hohen Kirchturm in den Himmel. Der neugotische Bau aus dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde nach den Plänen von Peter Hüter und Pater Johann Maria Reiter errichtet. Zuvor stand in der Nähe der heutigen Kirche ein Gotteshaus, welches ebenfalls dem heiligen Nikolaus gewidmet war. Angeschlossen an den alten Bau war auch ein Kapuzinerkloster. Die Glaubensbrüder wurden 1627 im Zuge der Gegenreformation in die Draustadt geschickt.