Eingeklemmt: Retter hoben Auto per Hand hoch!

Nach dem Passieren des entgegenkommenden Autos lenkte die junge Lenkerin ihr Fahrzeug jedoch ruckartig nach links – offenbar aus Sorge, ihre Felgen an der Gehsteigkante zu beschädigen. Dabei krachte sie in ein am linken Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Die Wucht des Aufpralls schob dieses Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug.