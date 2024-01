Auch die Seele braucht manchmal „Erste Hilfe“

Wenn jemand auf der Straße plötzlich stürzt, ruft man die Rettung. Doch was tun, wenn ein Kollege weint, apathisch oder verzweifelt wirkt, die Seele in Not zu sein scheint? Antworten auf diese Fragen und Übungen, was konkret zu unternehmen ist, liefern verschiedene Kurse von „pro mente Austria“.