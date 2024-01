Zustimmung zur EU in Österreich schwindet leicht

66 Prozent der Befragten unterstützen die EU-Mitgliedschaft. Im Gegensatz dazu präferieren 29 Prozent einen Austritt, was einem Anstieg um zwei Prozentpunkte entspricht. Diese Entwicklung könnte auf Krisen und Unsicherheiten zurückzuführen sein. „Die Menschen in Österreich wünschen sich an vorderster Stelle, dass die EU den Kampf gegen die Inflation ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzt“, sagt Paul Schmidt, Generalsekretär der ÖGfE zur „Krone“.