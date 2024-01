Platz 1 erobern | Kickl opfern?

29-25-21 - so würden bei einer Nationalratswahl am kommenden Sonntag in der Reihenfolge FPÖ, SPÖ, ÖVP abschneiden. Was absolut feststeht: Am kommenden Sonntag wird nicht gewählt. Alles andere dagegen bleibt unklar. Unklar, wie sehr man Umfragen noch vertrauen darf, unklar vor allem, wann denn nun tatsächlich gewählt wird, nachdem sich in den letzten Tagen eine starke Bewegung Richtung Mai-Termin oder gar die Zusammenlegung von Nationalrats- und EU-Wahl im Juni abgezeichnet hat. Unklar auch, wer überhaupt antritt. Dominik Wlazny alias Marco Pogo wird sich heute deklarieren, ob er mit der Bierpartei dabei sein möchte. Rund um die Polit-Dinosaurier Othmar Karas und Christian Kern schwirren auch immer wieder Listengründungsgerüchte. Der KPÖ räumen manche nach ihren Erfolgen in Graz und dem Bundesland Salzburg bei einem eventuellen Sieg bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg im März auch gewisse Chancen bundesweit ein. Bleibt als eine der ganz wenigen - vermeintlichen? - Gewissheiten: Die FPÖ mit Spitzenkandidat Herbert Kickl hat die allerbesten Chancen, bei den Nationalratswahlen Platz 1 zu erobern.