NOAA: Erde erlebt stärksten Sonnensturm seit 2003

Prächtige Polarlichter auch in Österreich

So wurden etwa auch aus Österreich Polarlichter vermeldet. Aufgrund des starken geomagnetischen Sturms waren diese bis in die Schweizer Breitengrade sichtbar, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Freitagabend auf der Online-Plattform X mitteilte.