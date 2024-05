Tesla bestellt plötzlich doch Unmengen an Lidars!

Wofür er Lidar nun einsetzen möchte, ist nicht bekannt. Möglicherweise im „Robotaxi“, das im August vorgestellt werden soll. Musk – sonst in social media bekanntlich recht mitteilsam – hat sich jüngst noch nicht zu dem Thema geäußert. Damals bezeichnete er Lidar in Autos als so unnötig wie mehrere Blinddärme im Körper (siehe Video oben).