Wie die Arbeitszeit schleichend verkürzt wird

Sollen wir künftig 41 Stunden pro Woche arbeiten, wie es die Industriellenvereinigung anregt? Oder sogar nur 32 Stunden, was manche in der SPÖ wollen – der Streit darüber kocht derzeit hoch. Die Argumente sind klar: Für die Betriebe ist das eine Möglichkeit, den Mangel an Fachkräften auszugleichen, wenn die schon Berufstätigen eben mehr leisten. Außerdem würden nur so weiterhin genug Beiträge für Sozialsystem und Pensionen hereinkommen. Linke verweisen auf die laut Umfragen von vielen Beschäftigten gewünschte Reduktion ihrer Zeiten, zudem gäbe es weniger Krankenstände und die Leute wären produktiver.