Spieler dankbar: „Als mein Vater starb, war er da“

Präsent in den dunkelsten Stunden

Eine besondere Verbindung zu Streich hat auch Torwart Oliver Baumann. Der 33-jährige Hoffenheim-Torwart war einst für Freiburg erfolgreich. Doch auch schwere Zeiten erlebte er im Breisgau. Denn in dieser Zeit starb sein Vater. Streich sei für ihn in dieser Phase immer da gewesen: „Er ist eine Vaterfigur für mich. In meiner schwersten privaten Zeit, als mein Vater starb, war er für mich da und hat dabei immer das Ganze gesehen und gefragt, wie es mir und meiner Familie geht. Ohne ihn wäre ich nie so weit gekommen.“