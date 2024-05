„Setzen sie unter Druck!“ Ferrari-Attacke in Imola

Auch neue aerodynamische Details konnten bei den Testfahrten ausgemacht werden. Etwa neue Flügelelemente auf Cockpithöhe. Ebenso wurde das Innenleben des SF-24 umgekrempelt. Dass das erste von insgesamt drei geplanten Update-Pakten der Saison ausgerechnet vor dem Heimrennen in Agriff genommen wird, sei dem Rennkalender geschuldet. „Bei der Entwicklung geht es nicht darum, dass wir etwas in Italien bringen wollen, weil es in Italien ist“, so Vasseur.