Die EU: Fehlerhaft, aber reformfähig?

Der Schriftsteller Robert Menasse hat die Situation präzise getroffen: „Die Menschen sind EU-skeptisch, weil sie sehen, dass die EU nicht funktioniert. Da haben sie ja recht. Aber sie verstehen nicht, dass die EU wegen der nationalen Blockaden nicht funktioniert: Finanzkrise, aber keine europäische Finanzpolitik, Flüchtlinge, aber keine europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik, Wirtschaftskrise, aber auf dem gemeinsamen Markt keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Was soll die EU-Kommission machen? Irgendwas, was sie darf: Also regelt sie Drehverschlüsse von Plastikflaschen. Klar, die Menschen werden wütend, aber sie richten ihre Wut an die Falschen.“