Zwei alte Damen und ihr Leben am Wörthersee

Was muss das im Mai 1924 für ein Spektakel gewesen sein, als sich die 19 Meter lange „Loretto“ an den Schaufenstern der Klagenfurter Bahnhofstraße vorbei wälzte?! „Das Schiff wurde nach seinem Bau in der Wiener Donauwerft mit der Eisenbahn nach Klagenfurt gebracht und dann mit der Straßenbahn an den Wörthersee, wo sie am 29. Mai vom Stapel lief“, erklärt Johannes Lebitsch von den Nostalgiebahnen. Ihr Schwesterschiff „Lorelei“ durfte nur wenige Monate später das gleiche Spektakel erfahren.