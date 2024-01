„So viel in PV-Ausbau investiert wie noch nie!“

In Kärnten sei man laut Schuschnig zwar „auf dem richtigen Weg“, dennoch bleibt auch noch einiges zu tun: Themen wie der Netzausbau, die Energieeffizienz und die Verfahrensbeschleunigung werden künftig in den Fokus rücken. „Bei der Beschleunigungsverordnung sind wir bereits auf der Zielgeraden“, kündigt Schuschnig aber an. Künftig sollen nämlich Förderanträge völlig digital abgewickelt werden. Bisher hätte man nämlich in den zuständigen Abteilungen verstärkt damit zu tun gehabt, den starken Rückstand an Förderanträgen abzuarbeiten. „Aktuell liegt die Wartezeit etwa bei sechs Monaten. Sobald es den digitalen Prozess gibt, sollen Förderanträge noch schneller und unbürokratischer abgewickelt werden.“