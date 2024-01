PV: Ab wann die Steuer beim Einspeisen zuschlägt

Wenn der Fiskus anläutet

Doch nicht immer läuft alles rund, das zeigt das böse Erwachen unserer Leser - in diesem Fall bei der Besteuerung: „Ein Privater, der aus bereits versteuertem Geld, mit oder ohne Förderung, so viel wie möglich PV-Anlagen auf dem Dach installiert und somit zum Klimaschutz beiträgt, wird dann zur Steuerkasse gebeten, wenn er eine Grenze überschreitet. So etwas wissen 90 Prozent der privaten PV-Anlagenbesitzer nicht“, schreibt uns Marco S.