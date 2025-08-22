Arbeitsvertrag mit „Problemfall“ wurde aufgelöst

Stadtwerke-Chefs toben

Der ehemalige Hausverwalter, unter dem 40 Gemeindewohnungen von der Angebotsliste der Stadt verschwunden waren, war im Rathaus wegen seiner Arbeitsweise zweimal schriftlich verwarnt worden. Sogar über die Stadt wurde eine Sachverhaltsdarstellung gegen den Hausverwalter bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. Danach wurde der Beschuldigte auch gekündigt. Dennoch erhielt er kurze Zeit später, wie berichtet, einen neuen Vertrag bei den Stadtwerken. Dass die Staatswaltschaft ermittelt und Gerichtsverfahren vor der Tür stehen, spielte offenbar keine Rolle.