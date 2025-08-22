Arbeitsvertrag mit „Problemfall“ wurde aufgelöst

Zwei Tage ging es bei den Klagenfurter Stadtwerken rund, jetzt machte der Vorstand reinen Tisch. Der Dienstvertrag mit einem der Hauptbeschuldigten des Klagenfurter Wohnungsskandals wurde aufgelöst.
Zwei Tage lang bebten in der Zentrale der Klagenfurter Stadtwerke in der St. Veiter Straße 31 die Wände. Offenbar ohne das Wissen der Chefs hatte der Hauptbeschuldigte des Klagenfurter Wohnungsskandals nach dem Rauswurf aus dem Rathaus einen neuen Vertrag erhalten. Jetzt griff der Vorstand um Erwin Smole durch. Der Dienstvertrag wurde am Freitag aufgelöst.
Stadtwerke-Chefs toben
Der ehemalige Hausverwalter, unter dem 40 Gemeindewohnungen von der Angebotsliste der Stadt verschwunden waren, war im Rathaus wegen seiner Arbeitsweise zweimal schriftlich verwarnt worden. Sogar über die Stadt wurde eine Sachverhaltsdarstellung gegen den Hausverwalter bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. Danach wurde der Beschuldigte auch gekündigt. Dennoch erhielt er kurze Zeit später, wie berichtet, einen neuen Vertrag bei den Stadtwerken. Dass die Staatswaltschaft ermittelt und Gerichtsverfahren vor der Tür stehen, spielte offenbar keine Rolle.
„Wir haben alle Infos über diese Person zu spät erhalten“, sagt Smole. Von der Personalabteilung sei er nicht ausreichend überprüft worden. Eigentlich wollte man bei dem Vertrag erst bei einem Schuldspruch im Gerichtsverfahren auflösen, dem kam man jetzt zuvor.
Am Montag ist die Hauptversammlung bei den Klagenfurter Stadtwerken, wo unter anderem Hans Neuner als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt werden soll.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.