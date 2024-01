Plastik-Trennung soll wieder abgeschafft werden

Braunau und Rohrbach waren die letzten beiden Bezirke in OÖ, in denen nun der Gelbe Sack – in dem Plastik- und Metallverpackungen gemeinsam gesammelt werden – eingeführt wurde. Zeitgleich können die Abfälle, wie gewohnt, in den Abfallsammelzentren (ASZ) abgegeben werden – fraglich ist, ob das im kommenden Jahr weiterhin so ist.