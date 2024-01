PV-Anlage: Jetzt auch Ärger mit Balkonkraftwerken

Bis zu 800 Watt darf jeder Österreicher genehmigungsfrei am Balkon erzeugen: Sie müssen nur die Solarmodule am Balkon platzieren, verkabeln und den Strom in einen Wechselrichter führen. Wer keine Erfahrung mit elektrischen Installationen hat, sollte aber einen Fachmann hinzuziehen, um Anfängerfehler zu vermeiden. Verlängerungskabel oder Verteilerdosen sind beim Einspeisen von Solarstrom beispielsweise tabu - das weiß nicht jeder!