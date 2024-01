Kältewelle: 3 Menschen in nur vier Tagen erfroren

Am Donnerstagnachmittag fand eine Passantin eine 78-Jährige leblos am Waldrand in Waldzell liegend. Die verwirrte Frau, die mit ihrem Mann in einer betreuten Wohnanlage lebte, war in den frühen Morgenstunden aus dem Haus gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Der sofort alarmierte Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen - sie war erfroren.