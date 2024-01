Wechselhaftes Winterwetter bringt Glatteisgefahr

Sonne und Wolken wechseln sich ab

AmDienstag lockert es dann in weiten Teilen des Landes auf, bevor es dann am Mittwoch wieder bewölkt wird. Zudem besteht erhöhte Glatteisgefahr. „Vor allem in Teilen Oberösterreichs kündigt sich am Mittwochabend erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen an“, warnt UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Die Temperaturen steigen auf minus eins bis plus acht Grad an. Am wärmsten wird es in Vorarlberg.