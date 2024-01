Unbekannter stach Autoreifen auf Parkplatz auf

Der Vandalen muss zwischen 9 und 12 Uhr zugeschlagen haben. In dieser Zeit parkte der 76-jährige Österreicher seinen Pkw nämlich am Parkplatz der Rodelbahn Compedal in Assling. „Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste er feststellen, dass der hintere rechte Reifen durch einen unbekannten Täter aufgestochen worden war“, heißt es seitens der Polizei.