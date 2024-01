„Es baut sich Welle gegen das Elektroauto auf“

Wie „heiße Kartoffeln“ würden gebrauchte E-Autos in der Verwertungskette weitergereicht, was zu Verlusten führen müsse, analysiert der viel zitierte „Autopapst“ Dudenhöffer. Er sieht die größten Risiken bei den Herstellern, die bereits jetzt ihre Elektromodelle mit hohen Rabatten in den Markt zu drücken versuchten. Privatleute, die meist bei Gebrauchtwagen zugriffen, müssten genau prüfen, ob sie sich ein Auto zulegten, dessen Wertentwicklung extrem unsicher sei. Im Zweifel griffen sie wieder zum Verbrenner.