„Cool, das zu machen, was ich so sehr liebe“

„Die letzten Wochen und Monate waren schwierig“, erklärte der 31-Jährige, der an der Immunkrankheit Hypogammaglobulinämie leidet. „Ich habe aber immer weiter gekämpft und freue mich, mich wieder in der obersten Liga messen zu können.“ Seidl möchte mit Freude an den Start gehen – am Samstag findet für Damen und Herren je ein Einzelbewerb statt, am Sonntag folgt das neue Kompakt-Format – und findet es „cool, wieder das zu machen, was ich so sehr liebe.“