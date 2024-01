Wie viel verdienen unsere Bauern wirklich?

Diese Situation kennt jeder, der im Supermarkt einkaufen geht: Die Preise für viele Produkte steigen seit geraumer Zeit massiv, viele stimmen in den Chor ein: „Alles wird teurer.“ Bei den Erzeugern, also den Bauern in Oberösterreich, komme allerdings wenig bis gar nichts an, kritisiert SPÖ-Landwirtschaftssprecher Mario Haas und präsentiert einen Vorschlag. Er kann sich vorstellen, beim offiziellen Preisradar des Landes auch die Erzeugerpreise auszuweisen.