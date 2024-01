Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Makima (zwei Jahre alt) ist eine aufgeweckte und quirlige Hündin. Bei Fremden ist sie vorerst skeptisch und unsicher. Sobald sie jedoch Vertrauen gefasst hat, genießt sie Kuscheleinheiten. Durch eine Operation am Vorderbein wird Makima auch in Zukunft beeinträchtigt sein - für gemütliche Spaziergänge ist sie aber immer zu haben. Interessenten können sich telefonisch 01/734 110 20 oder per Mail hundevergabe@tierquartier.at melden.