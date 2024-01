Für den Hund ein Spiel, für Menschen lebensrettend

Einen Hund an einem langen Seil, das am Notarzthubschrauber hängt, sehen auch die Skifahrer in Filzmoos nicht jeden Tag: Immer wieder steigt der Helikopter an der Bergbahnstation auf und bringt die Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen in die Luft. Die Tiere sollen sich an den Lärm der Rotorblätter und an Menschen gewöhnen, denn ihre feine Nase ist gefragt, wenn eine Lawine Schneesportler verschüttet hat.