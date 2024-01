Zuckerberg zieht Zorn von Tierschützern auf sich

Züchten will Zuckerberg dem Post zufolge Rinder der Rassen Wagyu und Angus, die mit Mehl von auf der Farm angebauten Macadamianüssen sowie selbst gebrautem Bier ernährt werden sollen. „Jede Kuh frisst pro Jahr etwa 5000 bis 10.000 Pfund Futter, das sind also viele Hektar an Macadamiabäumen“, so der Facebook-Gründer.