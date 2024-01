Gondel-Opfer: „Wir wissen nicht, wie es geschah“

Das schreckliche Seilbahnunglück von Hochoetz erschütterte am Dienstag Tirol. Zwei der Opfer aus Dänemark - der 20-Jährige und der 46-Jährige - befanden sich am Mittwoch im Krankenhaus Zams. Die 19-Jährige lag schwer verletzt in der Innsbrucker Klinik, wo sich ihr Vater (49) nach einer Notoperation nach wie vor in kritischem Zustand befand. Zeugen berichteten am Mittwoch von den Hilfeschreien der Opfer.