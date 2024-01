Das schleppende Geschäft der Grazer Automatenshops

In der Auslage prangt das Schild „24 Stunden geöffnet“ - im Inneren stehen mehrere Automaten, gefüllt mit Getränken und Naschereien. Nahid Jannesar, die Besitzerin des Geschäfts am Jakominiplatz, schlichtet eifrig Flaschen in einen der Automaten. Automatenshops wie diesen gibt es immer häufiger in Graz.