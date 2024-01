Polizisten sollen Vermittler unserer Werte werden

Polizisten berichten in Schulen von ihrem Alltag

Polizisten dienen also als „Role Models“, also Vorbilder, gehen in Schulen und berichten über ihren Alltag. „Persönliche und berufliche Erfolgsgeschichten sollen in Workshops auch verdeutlichen, dass mit Fleiß und Leistung Chancen und Möglichkeiten offenstehen“, verspricht sich Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) viel von diesem Projekt: „Integration funktioniert am besten, wenn es Vorbilder gibt, die das auch authentisch vermitteln.“