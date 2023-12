Bedrängte Frauen: „Kollegen mussten uns schützen“

„Verhalten nicht dulden“

Sehr deutliche Worte fand Steyreggs Bürgermeister Gerhard Hintringer (SPÖ) in einem Brief an die Bürger: „Lassen Sie mich klarstellen, dass ich das Verhalten der jugendlichen Flüchtlinge gegenüber unseren Freiwilligen Feuerwehren und im Speziellen gegenüber unseren Feuerwehrfrauen aufs Schärfste verurteile und auch nicht bereit bin, zu dulden!“ Er ließ aber auch tief in sein Seelenleben blicken: Er werde als Gutmensch und Linksradikaler kritisiert, andere wollten ihn ins rechte Eck rücken, schreibt er.