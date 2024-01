Anstellen um heißbegehrte Plätze im Flammenmeer

Drei Feuerwehren in Deutschland

„Mit den Kameraden aus Ollern und Wilfersdorf durften auch drei Mitglieder von uns in Breithülen teilnehmen“, dankt Christian Bartl, Chef der Feuerwehr Waidhofen an der Thaya für die Möglichkeit, im Dezember zwei Tage dabei zu sein. Denn gerade im Atemschutzeinsatz ist gute Ausbildung und körperliche Fitness oft lebensrettend.