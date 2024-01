Rendi-Wagner wieder da! | Türkis-Grün für Rote

Rendi-Wagner wieder da! Seit Pamela Rendi-Wagner im vergangenen Jahr von ihren Parteifreunden von der Spitze der SPÖ vertrieben wurde, hat man sie so gut wie gar nicht mehr zu sehen bekommen. Ein Interview mit der „Krone“ zum Abgang Ende Mai - das war ihr letzter großer Auftritt. Da hatte sie, von Conny Bischofberger darauf angesprochen, ob sie wieder als Medizinerin arbeiten werde, geantwortet, „direkt in der Patientenversorgung wird es nicht sein. Das habe ich in den letzten 16 Jahren auch nicht gemacht. Aber für eine interessante Aufgabe im medizinischen Bereich bin ich jedenfalls offen“. Neues Jahr, neues Spiel, neue Chance: Am 1. Jänner sichtete man national und international Rendi-Wagner erstmals wieder in der großen Öffentlichkeit - neben Alt-Bundespräsident Heinz Fischer beim Neujahrskonzert im Wiener Musikverein. Nun scheint es, als würde man Rendi-Wagner bald wieder öfter national und international sehen. Und dabei spielen ausgerechnet ihre einstigen Gegner aus der türkis-grünen Bundesregierung eine entscheidende Rolle …