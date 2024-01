Mediziner implantieren ersten Mini-Lebensretter

Studie als letzte Hoffnung

Das Ergebnis der neuartigen Immuntherapie mit „Tarlatamab“, bei der zwei verschiedene Dosierungen inklusive ihren Nebenwirkungen untersucht und die Ansprechraten auf das neue Medikament dokumentiert wurden, könnte daher die künftige Behandlung von bisher nicht mehr therapierbaren Lungenkrebspatientinnen revolutionieren. „Die Studie war für einen Großteil der Teilnehmer die letzte Hoffnung. So sind zwei Patienten extra regelmäßig aus der Schweiz und Tschechien angereist, um die entsprechende Therapie an unserem Lungenkrebszentrum in Krems zu erhalten“, weiß Sabin Handzhiev, Oberarzt an der klinischen Abteilung für Pneumologie am Universitätsklinikum Krems und Co-Autor der Studie.