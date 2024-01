Wirtschaftserfolge verpuffen in der Jobkrise

Wien muss sich mit seinen Wirtschaftsdaten nicht verstecken: Zwar ist die Wirtschaftsleistung mit 0,1 Prozent nur minimal gewachsen, aber zumindest eben gewachsen: Im Österreich-Schnitt prangt unter dem Jahr 2023 laut vorläufigen Schätzungen ein Minus von 0,6 Prozent. In einzelnen Bereichen gelingen sogar Glanzleistungen: Die Exporte etwa konnten in einem Jahr um gleich 11,3 Prozent gesteigert werden. Das ist doppelt so viel wie der Österreich-Schnitt, vor allem dank der neuen Pharma-Standorte in der Stadt.