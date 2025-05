Jetzt dreht sich das Stadträte-Karussell

Bildungsressort bleibt wohl bei den Neos

Bettina Emmerling ist als Vizebürgermeisterin gesetzt. Auch das Bildungsressort bleibt vermutlich in ihrer und somit in pinker Hand. „Das wird man sich ausmachen. Der Zukunftsbereich Bildung wird für uns immer ein wesentlicher Schwerpunkt sein“, so Emmerling. Ludwig will die Verhandlungen innerhalb von drei Wochen abschließen. Grund für das hohe Tempo sind wohl die Fristenläufe. Für 17. Juni ist eine Gemeinderatssitzung angesetzt. Eine Woche davor könnte die Angelobung der neuen Stadtregierung stattfinden. Bereits morgen, Dienstag, um 10 Uhr beginnen die „vertiefenden Regierungsverhandlungen“.