Tiroler Tourismus soll noch nachhaltiger werden

Trends erkennen, Ideen entwickeln

Ziel des Future Labs, das seit Anfang 2023 in der Tirol Werbung verortet ist, ist es, Trends zu erkennen und darauf aufbauend Ideen zu entwickeln. Das Future Lab beschäftigt sich beispielsweise mit den Herausforderungen und auch Chancen des klimabedingten Schneemangels für den Tiroler Tourismus, der Sicherung des regionalen gastronomischen Angebots in den Tälern oder damit, wie der Ganzjahrestourismus in Tirol aussehen kann.