Haftbefehl-Flüchtling krachte mit Rad gegen Pkw

Unverletzt ist ein 28-Jähriger am Freitag bei einem Radunfall in der Wiener Innenstadt geblieben. Und trotzdem hatte das Malheur für den Slowaken unangenehme Folgen: Es bestand ein aufrechter EU-Haftbefehl gegen ihn, er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Samstag.