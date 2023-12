Das lange Warten auf den Abfahrtssieg geht weiter

Strolz konzentriert sich auf den Slalom

22 Jahre später geht die heutige Silvesterabfahrt ohne Ländle-Teilnehmer über die eisige Bühne. Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz konzentriert sich nach seinen ersten Speed-Versuchen am Matterhorn, in Beaver Creek und Gröden in den nächsten Wochen auf den Slalom. „Zudem sind Bormio und Kitzbühel die schwierigsten Abfahrten der Saison. Das kommt für mich zu diesem Zeitpunkt einfach noch zu früh“, hatte der 31-jährige Warther bereits nach seiner Rückkehr aus den USA Anfang Dezember deutlich gemacht.