Diesem ÖSV-Aufsteiger traut Greber Abfahrtssieg zu

Vor exakt zwanzig Jahren holte sich Christian Greber den Sieg bei der Abfahrt in Bormio. Damit ist der Mellauer, der seit dem Sommer in der ÖSV-Forschungsabteilung werkt, der bis heute letzte Vorarlberger, der im Weltcup einen Sieg in einer Speeddisziplin einfahren konnte. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät er nun, wen er als möglichen Nachfolger im Auge hat.