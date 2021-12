„Der Sieg in Bormio bleibt mir ein Leben lang“

„Wobei ich ehrlich sagen muss, dass die Olympia-Teilnahme 2002 in Salt Lake City und der sechste Rang in der Abfahrt - wo ich tags zuvor noch eine Quali bestreiten musste, in der zehn, elf Österreicher um zwei Plätze gefahren sind - auch eine Sternstunde war. Diese Leistung hat mich im Nachhinein sehr stolz gemacht.“