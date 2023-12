Steirische Pisten trotzen Weihnachts-Tauwetter

In Modriach wird der Schnee knapp

Auf der Teichalm sind aktuell vier von fünf Pisten und alle drei Lifte geöffnet. Die Aflenzer Bürgeralm ist ebenso mit nur einem Lift außer Betrieb gut aufgestellt. In Modriach hingegen ist die Lage nicht ganz so stabil. Hier sind das Kinderland und der Brunnlift mit Kunstschnee gut eingeschneit. Auf den sonnenseitigen Pistenteilen sucht man den Schnee vergeblich. Daher sind derzeit auch nur zwei von vier Lifte geöffnet. „Die kalten Nächte fehlen uns zum Einschneien momentan gänzlich“, meint Geschäftsführer Andreas Gruber. Dem 42. Silvesterskilauf bei den Hoisliften in Modriach-Winkel steht indes aber nichts im Wege.