Wie sicher Ihr Haus oder Ihre Wohnung ist

Das Wichtigste vorweg: Der Sicherheit-rund-um-Gang mit dem Leiter der Kärntner Kriminalpräventionsabteilung um unser neues trautes Heim in Villach ist kein „Krone“-Spezialservice! „Die Beratung vor Ort kann jeder Bürger kostenlos in Anspruch nehmen. Wenn es Bedarf gibt, einfach bei der Polizei melden, die vermittelt dann an uns“, so Chefinspektor Rainer Tripolt.