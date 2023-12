Orkanböen sorgten für Einsätze quer durchs Land

Lawinengefahr in NÖ

Mehr Arbeit gab es über Nacht auch für die Feuerwehr in Wien. Von 210 Einsätzen waren 80 auf den Sturm zurückzuführen. Grobe Schäden wurden aber keine verzeichnet. In Niederösterreich sind die Einsatzkräfte weiterhin in Alarmbereitschaft. Gerechnet werde mit „massiven“ Einsätzen bis zum Wochenende. Auf den Bergen herrschte teils erhebliche Lawinengefahr (Stufe 5).