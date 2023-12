Unwetter sorgt für Unfälle und stillstehende Lifte

Große Schäden wie in Oberösterreich und auch in Salzburg gab es in der Steiermark zwar nicht, die heftigen Sturmböen haben aber vor allem im Ennstal ihre Spuren hinterlassen. „Mittlerweile haben wir 25 Feuerwehren im Bezirk alarmiert. An die 350 Mann stehen im Einsatz“, sagt Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrkommando Liezen zur „Krone“. So meldete die Feuerwehr Reitern, dass sich die Kameraden schon bei der Anfahrt aus dem Rüsthaus den Weg aufgrund von umgestürzten Bäumen mit Kettensägen freischneiden mussten.