Dach von Schule abgedeckt: Wilde Sturmnacht in OÖ

Es kam, wie es die Meteorologen vorhersagten: In der Nacht auf Freitag fegte das heftige Sturmtief „Zoltan“ mit Geschwindigkeiten um die 100 km/h über weite Teile Oberösterreichs. Das Personal in der Warnzentrale der Landesfeuerwehr wurde vervierfacht. Allein in der Stunde vor Mitternacht nahm es rund 300 Anrufe entgegen.