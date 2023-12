Das ist der schnellste Fahrlehrer der Welt

„Toi, toi, toi - über 10.000 Fahrten in zwei Dutzend Ländern und kein einziger Kratzer“, sagt der Instruktor stolz. „Dabei war es manchmal verdammt knapp“, gibt er zu. Er selbst hat gelernt, den Wagen zu beherrschen. Zumal sich der Bugatti bei genügend Selbstbeherrschung so leicht fahren lässt wie ein VW Polo. Nach einer Viertelstunde lässt er die potenziellen Kunden ans Steuer und stirbt dann bisweilen tausend Tode. Vor allem wenn er dort unterwegs ist, wo der Chiron am meisten verkauft wird: in Kalifornien, in China, in den Emiraten, in Macao oder in Mumbai.