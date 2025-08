Mit dieser Strategie trotzen Jungbauern der Krise

Anonyme Strukturen statt Familienbetriebe

Betroffen sind vor allem kleinere Betriebe, oft ohnehin nur noch im Nebenerwerb geführt – von Familien, die über Generationen hinweg den Hof am Laufen gehalten haben. Doch immer öfter bleibt am Ende nur das Zusperren. Was an Fläche übrig bleibt, wird von größeren Betrieben übernommen. Der Trend geht klar in Richtung Konzentration: Die Großen wachsen, die Kleinen verschwinden.