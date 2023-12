Können Sie noch frei sagen, was Sie denken?

Laut Umfragen haben immer mehr Menschen das Gefühl, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern können. Das klingt absurd, immerhin leben wir nicht in einer Autokratie, in der man für öffentliche Kritik gesteinigt wird. Dennoch ist „das Gefühl“ - wie es so schön heißt - nicht ganz unrichtig: Wer offen sagt, was er denkt, riskiert viel.