ÖSV-Girl wird ghanaische Vize-Juniorenmeisterin

Am Montag war die Vorarlbergerin Victoria Olivier bei den Slalom-Meisterschaften von Osttimor in Hochfügen noch ausgeschieden. Dafür durfte sich die 19-Jährige am Dienstag über Silber bei den ghanaischen Junioren-Slalommeisterschaften freuen, die ebenfalls im Zillertal stattfanden. Noch glücklicher machte die Head-Pilotin aber ein anderer Umstand.